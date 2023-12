Calendario sci alpino oggi in tv | orari 17 dicembre | programma superG Val d’Isere e gigante Alta Badia | startlist

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ci attende una domenica 17davvero spettacolare per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci2023-2024. Sono indue gare di estrema importanza per i rispettivi comparti. Punti in palio pesanti per la Sfera di Cristallo in due location imprescindibili per la stagione. Si inizierà con il comparto maschile. Lo scenario sarà quello iconico della “Gran Risa”. La pista altoatesina, infatti, sarà protagonista del primodell’, uno degli appuntamenti che tutti vogliono vincere, ma solo i più grandi possono essere in grado di domare le pendenze di una delle piste più belle del mondo. Prima manche ore 10.00, seconda ore 13.30. Alle ore 11.00, poi, sarà la volta delle specialiste della velocità. Alle ore 11.00, infatti, sulla pista “Oreiller-Killy” ...