Calenda contro Elon Musk | “Ma chi cacchio sei?”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 17 dicembre 2023) (Adnkronos) – “, ma chi?”. Carlo, leader di Azione, non nasconde lo scarso apprezzamento – per usare un eufemismo – per le parole dia Atreju. Il magnate – numero 1 di X, Tesla e Space X – dal palco della kermesse di Fratelli d’Italia ha esortato gli italiani a fare più figi. “Il problema di fare figli, in Italia è un grande problema. La dichiarazione diè stata fatta in termini assurdi: ‘Italiani, fate più figli’. Sembrava Dio, ma chi? Ora perché hai fatto i soldi vieni Italia e ci spieghi che dobbiamo fare i figli”, dice, anche lui oggi ospite a Atreju. “Questi -dice riferendosi ai miliardati come ...