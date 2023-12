Calcolatori quantistici | nuovo traguardo | vicini a computer esenti da errori 

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 dicembre 2023) Uno dei grandi problemi rimasti finora aperti nell’ambito degli sforzi volti ad abilitare la capacità di utilizzo dei, ovvero il deterioramento a cui e’ soggetta l’informazione di cui sono portatori i qubit fisici potrebbe finalmente aver trovato una soluzione. Un recente articolo apparso sulla rivista Nature, nato da una collaborazione guidata dall’Universita’ di Harvard, con l’azienda QuEra Computing, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e il National Institute of Standards and Technology (NIST)/University of Maryland, descrive l’esecuzione con successo di algoritmi su larga scala per mezzo di unquantistico ad atomi neutri dotato di 48 qubit logici. Tali qubit logici, realizzati mettendo in correlazione centinaia di qubit fisici, hanno consentito di correggere gli errori causati dal ...