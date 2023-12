(Di domenica 17 dicembre 2023) L'non sa piùre in. Come contro Verona e Atalanta, va in vantaggio ma si fa riprendere nel finale. La svolta è arrivata per una follia di Payero che, poco dopo il 2 - 0, fa una ...

Verona , 27 nov. - (Adnkronos) - Il Verona evita il sesto ko di fila ma non va oltre a un pari per 2-2 in casa con il Lecce e manca l'appuntamento ... (liberoquotidiano)

Vittoria in rimonta per la Roma sul campo del Sassuolo . A Reggio Emilia passano per primi i padroni di casa, al 25', con Henrique. Nella ripresa - ... (247.libero)

Il sabato della Premier si è aperto con la vittoria in rimonta del Liverpool in casa del Crystal Palace : prima la rete su rigore di Mateta al 52', ... (247.libero)

Calcio: rimonta Sassuolo, Udinese in casa non vince più

L'Udinese non sa più vincere in casa. Come contro Verona e Atalanta, va in vantaggio ma si fa riprendere nel finale. La svolta è arrivata per una follia di Payero che, poco dopo il 2 - 0, fa una ...

Premier: l'Arsenal piega il Brighton di De Zerbi e va in testa

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il Brighton di Roberto De Zerbi non riesce nell'impresa all'Emirates Stadium e viene sconfitto 2-0 dall'Arsenal con le ...

Pagina 1 | Cioffi: Lucca senza limiti. Pereyra fondamentale. Dionisi: Berardi da record

Finisce in parità tra Udinese e Sassuolo: un 2-2 senza esclusione di colpi, in una gara ricca di emozioni e che ha visto i neroverdi rimontare un doppio svantaggio con la doppietta del solito Domenico ...