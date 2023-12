Calcio | Mondiale club Fifa ha deciso | per il 2025 varrà il ranking Uefa

Calcio : Fifa - nuovo Mondiale per club a 32 si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 in Usa

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio Fifa si è riunito in vista delle semifinali della Coppa del Mondo per club 2023 a Jeddah, in Arabia ... (liberoquotidiano)