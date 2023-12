Calcio | Luton Lockyer sottoposto a test | rispettare la sua privacy

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 17 dicembre 2023) "Vogliamo tutti il meglio per Tom e la sua famiglia" LONDRA (INGHILTERRA) - "Mentre il nostro capitano Tomrimane in ospedale in seguito all'arresto cardiaco subito ieri sul campo di Bournemouth, siamo consapevoli che i tifosi sono preoccupati per lui e che c'è un diffuso interesse da parte