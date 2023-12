Caivano | la droga nel doppio fondo di una cassetta postale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUncreato alle spalle di una: è l’ultima trovata creativa per nascondere lascoperto dai carabinieri della compagnia dial Parco Verde. Il trucco per occultare gli stupefacenti è stato svelato nell’edificio c6/3. Ad attirare l’attenzione dei carabinieri uno strano riflesso tra i gradini della prima rampa di scale del palazzo. Come un piccolo frammento di vetro finito per caso tra le piastrelle scorticate e la malta che le teneva insieme. E’ bastato chinarsi e mettere a fuoco quel piccolo riflesso per capire che fosse una mini-camera. Quasi impossibile notarla senza una fonte di luce posizionata nel senso opposto. Probabilmente, in un’altra ora del giorno, nessuno avrebbe potuto scovarla. L’occhio elettronico puntava ...