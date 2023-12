Bundesliga | il Bayern risponde al Leverkusen

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Continua la sfida in vetta allatra BayerMonaco: i risultati della domenica Continua il duello in testa dellatra BayerMonaco. I primi sono scesi in campo oggi battendo l’Eintracht Francoforte con un netto 3-0. Pronta la risposta dei bavaresi, che dopo il clamoroso ko della scorsa giornata, tornano a vincere contro lo Stoccarda. Nella terza partita della domenica da segnalare la vittoria del Friburgo, che si porta al sesto posto, contro il Colonia. Friburgo-Colonia 2-0 (62? Chabot, 72? Gregoritsch, 90’+4 Sallai)Bayer-Eintracht Francoforte 3-0 (14? Boniface, 51? Frimpong, 57? Wirtz)Monaco-Stoccarda 3-0 (2?, 55? Kane, 63 Kim)