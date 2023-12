Bryan Danielson | “La fine della mia carriera è vicina”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 17 dicembre 2023)è annoverabile tra i wrestler più importantisua generazione e sono in molti a sostenere che, in realtà, l’American Dragon possa essere tranquillamente considerato come uno dei migliori di tutti i tempi. L’atleta di Washington ha dato tutta la sua vita al pro wrestling e purtroppo anche il suo corpo ha pagato tanto: nell’ultimo anno, infatti, sono stati diversi gli infortuni patiti da. L’ex WWE ha già affermato che il 2023/2024 sarà il suo ultimo periodo da “full-timer”, dopodiché limiterà le sue apparizioni sul quadrato. Durante un promo svolto al termine di Collision,ha parlato del suo stato di forma:“La risposta è un’altra domanda. “Cosa ne farai di questa selvaggia e preziosa vita?’ Io dico che continuerò a lottare. Ecco ...