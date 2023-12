Braun Strowman | “Quando sono stato chiamato nel main roster ero senza un soldo | Bray Wyatt mi ha aiutato in tutto”

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’improvvisa scomparsa di, a soli 36 anni, ha scosso i fan e tutta la comunità del wrestling. Il tempo guarisce tutte le ferite, ma non è ancora passato succiente tempo dalla scomparsa dell’Eater of Worlds, motivo per cui la sua famiglia continui a vivere un periodo difficile, ma accanto può contare sull’enorme sostegno da parte di coloro che erano vicini a, tra cui, soprat. L’ex Campione Universale è spesso fonte di aneddoti suldietro le quinte, del Windham Rotunda tanto caro ai colleghi. “Un uomo meraviglioso” Durante la trasmissione The Ranveer Show,ha parlato di quantofosse un uomo ...

Braun Strowman non vede l’ora di tornare in WWE. Al di fuori dello show tributo per il suo amico scomparso Windham Rotunda, meglio conosciuto ... (zonawrestling)

Chris Jericho parla per la prima volta dell'approdo di CM Punk in WWE

E' difficile non voler prendere la palla e tirare io stesso quel tiro". Cody Rhodes vs Shinsuke Nakamura: la WWE rispolvera un vecchio match per loro Braun Strowman rifiuta l’idea di sfidare Rhea ...

Braun Strowman rifiuta l’idea di sfidare Rhea Ripley in WWE: ecco perché

Rhea Ripley prosegue la sua gloriosa carriera in WWE, affrontando non solo donne, ma anche uomini, come quando è salita sul ring per un match contro Akira Tozawa. Inoltre, spesso si è ritrovata a fare ...