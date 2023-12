(Di domenica 17 dicembre 2023) ... per cui il suo mantenimento è stato dannoso per la libera concorrenza e lo sviluppo del mercato dei capitali", ha giustificato il governo federale nella gazzetta ufficiale. Nel progetto approvato, ...

Il presidente del Brasile, Luis Inacio Lula da Silva, contro Israele . Il numero uno brasiliano ha accusato lo Stato d' Israele per aver ucciso ... (ilgiornaleditalia)

In Brasile cresce il consenso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula è diventato presidente lo scorso anno battendo il presidente in carica ... (periodicodaily)

Brasile: Lula tassa i 'super - ricchi' per ridurre il deficit fiscale

Il Presidente delLuiz Inácioda Silva ha firmato una legge che per la prima volta tasserà gli investimenti dei cosiddetti fondi di investimento "super - ricchi" e delle società offshore. Si tratta di una ...

Un piano per i senzatetto in Brasile

In dieci anni il loro numero è passato da 22mila nel 2013 a 227mila quest’anno. Il presidente Lula da Silva ha annunciato un investimento iniziale pari a 184 milioni di euro per affrontare il problema ...

Brasile, approvata la riforma del fisco: la decisione arriva dopo 30 anni di discussioni

Approvata dopo trent'anni in Brasile la riforma del fisco, si tratta di un passo in avanti storico per il Paese sudamericano.