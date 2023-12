I ritardi del governo Meloni sulla Manovra suscitano preoccupazione, anche se i provvedimenti previsti nella Legge di Bilancio non servono di certo ... (247.libero)

Bonelli: 'Inaccettabile intimidazione di Giorgia Meloni verso Saviano'

...in uno stato democratico. Quello della premier contro Saviano, è un atto violento, a ... Così in una nota il co - portavoce di Europa verde e deputato di Avs Angelo. "Piuttosto, ...

Fdi: Bonelli, 'attacco violento Meloni a Saviano inaccettabile in paese democratico'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “L’attacco di Giorgia Meloni a Roberto Saviano, scrittore sotto scorta perché minacciato dalla camorra è un vero e proprio atto di intimidazione, inaccettabile in uno stato ...

Bonelli: "Inaccettabile intimidazione di Giorgia Meloni verso Saviano"

«L’attacco di Giorgia Meloni a Roberto Saviano, scrittore sotto scorta perché minacciato dalla camorra è un vero e proprio atto di intimidazione, inaccettabile in uno stato democratico. Quello della p ...