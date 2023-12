Bologna | Thiago Motta | “Vittoria speciale | la dedichiamo a Mihajlovic”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’allenatore delha parlato ai microfoni di DAZN dopo lacontro la Roma: “È una soddisfazione enorme battere la Roma in casa, i ragazzi sono consapevoli che c’è una solo strada per arrivare a questi risultati. Oggi c’era un qualcosa di, laè perche sono sicuro ci stava guardando“. L’italo brasiliano ha poi proseguito: “Abbiamo avuto una buonissima prestazione, poi alla fine noi viviamo tutte le partite in questo modo al massimo. I ragazzi sono stati bravi a gestire la partita, stare uniti, difendere e compattarsi. Non era facile stasera, noi abbiamo cercato di fare il nostro al massimo. Dal primo giorno di lavoro si sono presentati con l’idea di crescere, migliorarsi e fare prestazioni come quella di ...