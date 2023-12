Bologna-Roma | tocca a Pellegrini | al Dall’Ara una partita che sa di riscatto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 dicembre 2023)nel segno di Lorenzo. Il capitano giallorosso torna disponibile dopo assenze e infortuni: può “salvare” Mourinho. Laè di scena ae non a caso gli occhi sono tutti per Lorenzo: è il capitano dei giallorossi, ma la storia e il passato recente hanno portato a pensare ad altro. Un leader diverso dai suoi predecessori: non è Totti, non è De Rossi. Non ha lo stesso carisma e nemmeno lo chiede. Non pretende di avere lo stesso peso, ma la fascia al braccio la indossa. È riuscito ad alzare un trofeo UEFA (i capitani più illustri non ce l’hanno fatta) e a compattare – quando serviva – un ambiente disunito su tutto o quasi. Il pubblico non riesce ad amarlo come è stato con i suoi colleghi. Le critiche non mancano, specialmente quando non riesce a ...