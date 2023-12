Bologna - Roma ore 18 | dove vederla in tv | streaming e probabili formazioni

Pellegrini e il traguardo con la Roma che centrerà contro il Bologna

Il capitano dellaè chiamato oggi alla reazione, a trascinare la squadra verso una vittoria contro ilnella gara probabilmente più complicata per le assenze in attacco. Senza Dybala e ...

Il capitano non ha giocato con lo Sheriff per una botta presa contro la Fiorentina: oggi in campo raggiungerà le 230 presenze in serie A ...

Bologna-Roma, le scelte di Thiago Motta e Mourinho

Manca sempre meno allo spareggio Champions tra Bologna e Roma vista la grande stagione fatta fino ad ora dalla squadra di Thiago Motta che vuole continuare a sognare. Poche le mosse a sorpresa per i d ...