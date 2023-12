Bologna-Roma 2-0 | lezione di calcio al Dall’Ara

Il centrocampista della Roma Paredes ha commentato il ko esterno in casa del Bologna: “ abbiamo giocato contro una squadra fisica e intensa. Noi non ... (sportface)

Roma, Paredes: 'Avere Mourinho come allenatore è incredibile. Dybala Soffre, come tutti noi'

Commenta per primo Leandro Paredes ha parlato a Dazn dopo la sconfitta dellasul campo del. Queste le sue parole:- 'Loro sono una squadra molto fisica ed intensa, noi non siamo stati al massimo come pensavamo di essere. Tutti i calciatori in rosa sono ...

Bologna, il volo Champions continua: Roma abbattuta al Dall'Ara nel segno di Mihajlovic

Senza i big Lukaku e Dybala, la squadra di Mou fatica contro un'avversaria più veloce e ben messa in campo. Apre la rete di Moro, chiude i conti l'autogol di Kristensen ...

Il Bologna non si ferma più, Motta batte Mou: Roma ko al Dall'Ara

Al Dall'Ara il Bologna batte la Roma 2-0 e si lancia al quarto posto in classifica. Dopo 8 minuti di gioco Saelemaekers chiede a gran voce un calcio di rigore per un contatto con Kristensen, ma Guida ...