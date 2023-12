Bologna-Roma 2-0 | gli emiliani volano al quarto posto in classifica

(Di domenica 17 dicembre 2023)2-0 RETI : 37' pt Moro; 4' st autogol Kristensen.(4-2-3-1): Ravaglia 7; Posch 6.5, Beukema 5.5 (13' st Lucumì 6), Calafiori 7.5, Kristiansen 6.5 (30' st Lykogiannis 6); Freuler 7, Moro 7 (30' st Aebischer 6); Ndoye 7.5, Ferguson 7 (42' st Fabbian sv), Saelemaekers 6.5 (42' st Urbanski sv); Zirkzee 7.5. In panchina: Bagnolini, Skorupski, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, El Azzouzi,...

La Roma senza Lukaku e Dybala cade a Bologna, zona Champions più lontana

Mourinho: “Voglio restare alla Roma e lavorare con giocatori giovani da far crescere. Chiedo scusa a Sanches”

José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine di Bologna-Roma. Ecco le sue parole: ...