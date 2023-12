Bologna | il sogno continua | stende la Roma 2-0 e vola al quarto posto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il2-0 laal D'Allara eda sola alnella classifica di Serie A, con 28 punti, mentre i giallorossi restano a 25 e scino al settimo, in attesa del tour de force natalizio con Napoli e Juventus. Gara ruvida sin dall'avvio che la squadra di Thiago Motta si aggiudica la sfida di vertice con una rete per tempo grazie ai gol di Moro e all'autorete di Kristensen. In avvio dopo l'omaggio a Sinisa Mihajlovic, novità in porta in casacon Ravaglia che viene schierato titolare aldi Skorupski, davanti a lui in difesa Posch e Kristiansen, oltre alla coppia centrale formata dall'ex giallorosso Calafiori e Beukema. Thiago Motta a centrocampo schiera Freuler e Moro subito ...