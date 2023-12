(Di domenica 17 dicembre 2023) commenta Aun maresciallo dei carabinieri , 59 anni, in servizio alla Banca d'Italia è statoper unain. Il 3 novembre, entrato nell'esercizio nel centro della città,...

Un Carabiniere , in servizio al nucleo Banca d’Italia di Bologna , è stato arrestato per una rapina in farmacia avvenuta a Bologna . A identificarlo ... (ilfattoquotidiano)

Bologna, carabiniere arrestato per una rapina in farmacia - La confessione: "Ho debiti"

commenta Aun maresciallo dei carabinieri , 59 anni, in servizio alla Banca d'Italia è stato arrestato per una rapina in farmacia . Il 3 novembre, entrato nell'esercizio nel centro della città, armato di ...

Carabiniere arrestato dopo una rapina in farmacia: «Avevo dei debiti»

Un maresciallo dei carabinieri in servizio alla Banca d'Italia di Bologna è stato arrestato per una rapina in farmacia. Il 3 novembre era entrato nell'esercizio nel centro ...

Ladro arrestato per una rapina in farmacia a Bologna: si tratta di un carabiniere

BOLOGNA - Una vera rapina, una rapina in piena regola, vicino al suo luogo di lavoro, la Banca D'Italia, alla procura e al tribunale. Sono i contorni di una vicenda che vede un maresciallo ...