Bologna | Calafiori | 'La gente fa bene a essere commossa | stiamo facendo cose straordinarie'

Il difensore del Bologna Riccardo Calafiori ha parlato ai microfoni dopo la vittoria contro la Roma, sua ex squadra: “La gente fa bene a essere ... ()

Riccardo Calafiori , difensore del Bologna , ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di Serie A contro la Roma Riccardo Calafiori , ... (calcionews24)

Bologna - Calafiori : «Con la Roma è uno scontro diretto fondamentale»

Riccardo Calafiori, difensore del Bologna ed ex Roma, ha parlato in vista del match in programma contro i giallorossi Al Corriere dello Sport ha ... (calcionews24)