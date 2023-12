Bob | tripletta tedesca nel 2 femminile di Igls | vince Lisa Buckwitz

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Germania devastante in quel di. Seconda tappa per la Coppa del Mondo di bob a 2 ale, sul ghiaccio austriaco, arriva addirittura unateutonica. A trionfare èche agguanta la sesta vittoria della carriera nel massimo circuito internazionale: 1:45.20 il suo crono, miglior tempo in entrambe le discese. Alle sue spalle ecco le connazionali Kim Kalicki, staccata di nove centesimi, e Laura Nolte, vincitrice della tappa d’apertura, staccata di 44 centesimi. Completano la top-5 l’australiana Bree Walker e la svizzera Melanie Hasler. Presenta anche un’azzurra, Giada Andreutti assieme a Tania Vicenzino: per loro diciottesima tappa a 2”78 di ritardo. Foto: Lapresse