Biathlon | risultati e classifica mass start femminile Lenzerheide 2023 | tris Braisaz-Bouchet | Vittozzi ai piedi del podio

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Un fine settimana memorabile per Justine, che fae dopo sprint e inseguimento domina anche ladi. Nella gara che chiude la tappa elvetica di Coppa del Mondodi, l’atleta transalpina è ancora una volta perfetta e con zero errori chiude in 36:04.6 precedendo le sorelle Eliva e Hanna Oeberg, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del. Buona prova da parte di Lisa, anche lei perfetta nei quattro poligoni odierni, ma non in grado di reggere sugli sci il ritmo forsennato della transalpina e soprattutto delle svedesi, che hanno chiuso davanti nonostante due errori in più al tiro. L’azzurra. quarta al traguardo, è comunque riuscita a mettersi ...