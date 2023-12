Biathlon | Lisa Vittozzi si piazza al quarto posto nella Mass Start

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 dicembre 2023) Lenzerheide – E’ un importantequello ottenuto dadelFemminile in Coppa del Mondo. L’Azzurra ha tessuto un’ottima gara a Lenzerheide, in Svizzera (dove si è concluso il programma del week end). Il racconto della gara (fisi.org) La sappadina ha completato la prova svizzera senza alcun errore al tiro, tagliando il traguardo con 29”1 di ritardo dalla francese Justine Braisaz (0-0-0-0) che ha potuto completare un fine settimana perfetto con tre successi in altrettante gare disputate a Lenzerheide. Sul podio con la transalpina sono salite anche le sorelle svedesi Elvira ed Hanna Öberg, staccate rispettivamente di 5”5 e 10”6 dopo aver seguito un percorso analogo al poligono, concedendosi un errore a testa ...