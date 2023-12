Biathlon | Coppa del Mondo maschile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ladideldigara dopo gara. La scorsa stagione a vincere fu il norvegese Johannes Boe, determinato a ripetersi. Non manca però la concorrenza, con tanti biatleti determinati a privarlo dello scettro. Tra questi anche Tommaso Giacomel e Didier Bionaz, che guidano il gruppo italiano. Ecco, di seguito, laevento dopo evento. PROGRAMMA E COPERTURA TVDEL: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE LADIDELJohannes Thingnes Boe ...

Classifica Coppa DEL Mondo GENERALE 1 Braisaz-Bouchet Justine FRA 427 2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 417 3 OEBERG Elvira U25 SWE 3934 Vittozzi ... (oasport)

LIVE - Mass start maschile Lenzerheide 2023 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della mass start maschile di Lenzerheide 2023 , gara sulla distanza dei 15 km valevole per la terza tappa delladel Mondo di. L' Italia è presente con quattro azzurri nell'ultima prova del weekend nella località elvetica: Tommaso Giacomel , Didier Bionaz , Lukas Hofer e Patrick Braunhofer . L'...

Magnifica prestazione al poligono, con un perfetto 20/20 al tiro, per Lisa Vittozzi, che si classifica quarta nella 12.5 km mass start femminile, la prima stagionale, andata in scena a Lenzerheide, in ...

La vittoria è andata alla francese Braisaz LENZERHEIDE (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Quarto posto, il secondo stagionale, per Lisa Vittozzi nella ...