Biathlon | Cdm donne Vittozzi è quarta nella mass start di Lenzerheide

(Di domenica 17 dicembre 2023) La vittoria è andata alla francese Braisaz(SVIZZERA) - Quarto posto, il secondo stagionale, per Lisaprimastagionale di Coppa del Mondo che ha concluso la tappa di, in Svizzera. La sappadina ha completato la prova svizzera senza alcun errore al tir

Oestersund , 3 dic. - (Adnkronos) - Seconda vittoria consecutiva per Lou Jeanmonnot nella Coppa del mondo femminile di Biathlon . La francese, regina ... (liberoquotidiano)

In classifica generale la sappadina è terza, comanda la Tandrevold. MILANO - Elvira Oeberg vince di prepotenza la pursuit femminile di Hochfilzen , ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 11 dic. - (Adnkronos) - La Coppa del Mondo di Biathlon si sposta a Lenzerheide (Svizzera). Sulla neve elvetica andrà in scena la terza tappa ... (liberoquotidiano)

Giornata difficile invece per Wierer, che chiude solo 32^ Lenzerheide (SVIZZERA) - Lisa Vittozzi torna sul podio di Coppa del Mondo ed è terza ... (ilgiornaleditalia)

Il norvegese precede i connazionali Stroemsheim e Laegreid, 16^ Bionaz J Lenzerheide (SVIZZERA) - Nella tappa di Coppa del Mondo di Lenzerheide , in ... (ilgiornaleditalia)

CdM Biathlon: Bionaz ancora brillante nell'Inseguimento di Lenzerheide (SUI)

IbuCup. Conclusione della tappa di IbuCup Senior di, oggi, a Sjusjoen (Svezia) con in programma la Mass start 60, vinta dalla tedesca Julia Tannheimer (37'53"7; 1 1 0 1) a precedere ...

Spara in hotel, atleta escluso dalla gara

Sturla Laegreid è stato escluso domenica mattina dalla gara con partenza in massa in programma a Lenzerheide per avere infranto le regole relative alla sicurezza. Lo ha comunicato la Federgazione inte ...

Le Mass Start chiudono la tappa di CdM a Lenzerheide: le liste di partenza, con quattro azzurri al via

Sarà una domenica di grande biathlon con le prime partenze in linea della stagione. Si comincia alle ore 12.30 con la gara femminile dove ci sarà Lisa Vittozzi, poi alle 14.45 toccherà agli uomini, co ...