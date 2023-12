(Di domenica 17 dicembre 2023) Resta come e più di Javier Zanetti l'immagine della bandieraista nell'immaginario collettivo eppure Beppeperi nerazzurri. Lo confessa l'ex difensore alla Gazzetta Poi ricorda

Bergomi rivela che stava per lasciare l'Inter per giocare a Roma - Top News

Resta come e più di Javier Zanetti l'immagine della bandiera interista nell'immaginario collettivo eppure Beppestava per lasciare i nerazzurri. Lo confessa l'ex difensore alla Gazzetta Poi ricorda

Lazio e Inter, quanto siete cambiate: il confronto con un anno fa

RASSEGNA STAMPA - Basta uno sguardo alla classifica per capire il mutamento che hanno subito Lazio e Inter, avversarie questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, rispetto a una ...

Lazio-Inter, Sosa: "All'Olimpico si gioca la partita del mio cuore"

RASSEGNA STAMPA - Cresce l'attesa per il big match di questa sera all'Olimpico tra Lazio e Inter, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Una gara fondamentale per i ...