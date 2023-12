Bene comune | libertà e pace L’Europa nel libro di Butticé

Leggi su formiche

(Di domenica 17 dicembre 2023) Non è compito semplice redigere una prefazione ad uncome “Io, L’Italia e”, ma con sincero piacere ho accettato l’invito a me rivolto dal generale Alessandro. In effetti, anche se da meno tempo rispetto a Lui, dal 2014 ad oggi, a seguito della mia elezione al Parlamento europeo, il titolo della Sua ultima fatica rispecchia perfettamente quella che potrebbe essere anche la mia vita, costantemente divisa tra l’Italia e Bruxelles, il cuore d’Europa! E non potevo pertanto certo esimermi da rispondere positivamente a tale richiesta poiché, fin da uno dei nostri primissimi incontri, in occasione di un evento da me organizzato al Parlamento europeo volto a coltivare il Valore della Memoria di quei servitori dello Stato che, come mio Padre, il giudice Rocco Chinnici, si sono immolati per difendere ...