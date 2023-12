Forse a San Benedetto del Tronto pensano che cultura derivi da culo e non dal greco colon (significa colonizzare). Altrimenti non si spiegherebbe la ... (affaritaliani)

Forse a San Benedetto del Tronto pensano che cultura derivi da culo e non dal greco colon (significa colonizzare). Altrimenti non si spiegherebbe la ... (affaritaliani)

Non è compito semplice redigere una prefazione ad un libro come “Io, L’Italia e L’Europa ”, ma con sincero piacere ho accettato l’invito a me rivolto ... (formiche)

Dà il patrocinio a un libro su Pisanò . L'Anpi e il Pd perseguitano l' assessore di Fratelli d'Italia

E ildecide di mantenere un profilo basso per evitare escalation di violenza. Arriva la sera ... Perché la libertà, madama la Marchesa, vasolo se fa comodo a me.

Ortogentile «oasi di pace», a Bari la protesta arriva in piazza

Continua la battaglia sui suoli coltivati. Domani l’incontro con l’amministrazione per «ridisegnare» il parco sul mare e salvare l'orto sociale a Japigia ...

Bene comune, libertà e pace. L’Europa nel libro di Butticé

Non è compito semplice redigere una prefazione ad un libro come “Io, L’Italia e l’Europa”, ma con sincero piacere ho accettato l’invito a me rivolto dal generale Alessandro Butticé. In effetti, anche ...