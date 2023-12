Behrami | «Lautaro Martinez meglio di Osimhen? No | Nazionale un fattore»

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023)dagli studi di DAZN, ha parlato della differenza tra, e ne preferisce uno, spiegandone anche i motivi. UN– Valonha parlato così dell’attaccante argentino: «rispettosa inventarsi il gol nello stretto all’interno dell’area, sa smarcarsi. Di testa non è, ma quando va cattivo ha un calcio più secco e più deciso anche dalla distanza. Rispettocalcia moltoin porta. Lo vedo cresciutoin leadership.lo vedo un po’ più per sé stesso e non so quanto possa essere totale.io lo vedo in tutte le ...