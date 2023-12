Basket | Serie A2 2023 2024 | Cantù all’overtime sulla Luiss | Forlì si salva a Orzinuovi

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Prosegue la 15ª giornata diA2.RISULTATI E CLASSIFICHE Nel Gruppo Verde aserve un overtime per piegare una stoicain trasferta. Finisce 101-93 per la squadra di Meo Sacchetti, trascinata dai 26 punti con 10 rimbalzi dell’ex Venezia Moraschini. Bene anche Burns con 20 punti e Hickey con 19. Non bastano alla compagine universitaria, 4V-11P, i 31 con 7 rimbalzi di Sabin e la doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi di Cucci.si conferma al secondo posto con 12 vittorie e 3 sconfitte.Agrigento vince facile 83-66 in casa contro Monferrato e torna al successo dopo 3 ko consecutivi, 5 nelle ultime 6. Mvp Ambrosin con 23 punti e 4 rimbalzi, affiancato dai 16 di Morici e i 15+12 rimbalzi di Polakovich. Sponda Monferrato, 4V-11P, bene Pepper, 19 punti e 7 ...