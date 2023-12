Basket | Pesaro e Sassari vincono le ultime partite della 12ma di Serie A

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Si è conclusa la dodicesima giornata diA die in serata sono scese in campo prima Pistoia e, per poi chiudersi con la sfida trae Brindisi. Due sfide importantissime tra quattro squadre in lotta per la salvezza e i playoff. Ecco come è andata. ESTRA PISTOIA – CARPEGNA PROSCIUTTO73-74 Match molto equilibrato nella prima fase, con le due formazioni che si alternano in vantaggio e nessuna che trova un break per allungare. È Pistoia la prima ad andare oltre un possesso di vantaggio, maresta in scia e si riporta anche avanti. Solo nel finale del primo quarto due triple di Moore spezzano l’equilibrio e i toscani vanno al primo stop avanti 23-17. Cambia musica la seconda frazione, consugli scudi a piazzare un parziale ...