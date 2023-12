Badminton | World Tour Finals 2023 | Viktor Axelsen continua a mietere successi

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Si sono concluse ledi, classico torneo di fine stagione con un montepremi di due milioni e mezzo di dollari americani: ad Hangzhou, in Cina, per il terzo anno consecutivo il titolo nel singolare maschile va al danese. Secondo successo consecutivo nella manifestazione di fine anno, invece, per le cinesi Chen Qing Chen e Jia Yi Fan nel doppio femminile e per i cinesi Zheng Si Wei e Huang Ya Qiong nel doppio misto, che bissano così la vittoria ottenuta nel 2022. Nuovi campioni, infine, nel singolare femminile, vinto da Tai Tzu Ying (Cina Taipei), e nel doppio maschile andato a Kang Min Hyuk e Seo Seung Jae (Corea del Sud). Di seguito i risultati delle...