Autobus gratuiti durante le festività | “Sospendete l’iniziativa | è discriminazione”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRichiesta di chiarimenti e sospensione del provvedimento che prevede l’utilizzogratis dei bus della Trotta nel periodo Natalizio. Le scriventi OO.SS. Filt Cgil e Uiltrasporti , dopo aver appreso dai giornali locali la volontà da parte del Comune di Benevento di fornire alla cittadinanzale. Queste OO.SS pur apprezzando l’attenzione per l’ambiente e i servizi resi ai cittadini in un momentodi; CHIEDONO“Un incontro urgente per discutere di tale decisione. Vogliamo ricordare all’amministrazione comunale e alla società che dalla fine della pandemia in tutte le riunioni è stato richiesto di far ripartire il servizio di controlleria così come concordato con le scriventi ...