Auto sbanda sulla strada ghiacciata e finisce contro un muretto | muore ragazza di 18 anni | feriti altri 4 giovani

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nembro. Tragedia nella notte a Nembro. È notta fonda, le 2.30, quando un’che sta percorrendo via Gavarno all’altezza della frazione Rinnovata. La vettura scivola ela sua corsaun. Un colpo fortissimo. Nell’abitacolo ci sono 5 ragazzi, tuttissimi dai 17 ai 19. Una di loro, del 2005 e residente ad Albano Sant’Alessandro, gliragazzi e ragazze vengono ricoverati negli ospedali di Bergamo e Seriate. Sul posto intervengono i carabinieri di Bergamo e i vigili del fuoco che mettono in sicurezza il mezzo e bonificano l’area. Seguono aggiornamenti.

