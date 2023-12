Aumenti stipendiali | 8 miliardi per il 2024 Zangrillo | “trattative partiranno nel 2024”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 17 dicembre 2023) "Quando sono arrivato, nell'ottobre del 2022 mi sono ritrovato con più di due milioni di lavoratori senza il contratto 2019-21 rinnovato. Mi sono molto impegnato su questo e ora finalmente chiudiamo. E c'è un'altra buona notizia: la legge di Bilancio per ilstanzia 8, cioè un terzo di tutte le risorse della manovra per il rinnovo dei contratti 2022-24, un grande messaggio di attenzione verso i nostri dipendenti". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo. L'articolo .