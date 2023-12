(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17b dic. (Adnkronos) - Giorgianon la cita, ma è chiaro che l'affondo è per Chiarae la vicenda del panettone 'griffato' con il suo logo: "gli infuencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimifacendo credere che si farà, ma il cui prezzo servirà solo a pagaremilionari", dice la premier dal palco di Atreju.

Atrreju: Meloni contro Ferragni, 'panettoni in beneficenza per gonfiare cachet'

Meloni sale sul palco di Atreju, bandiere tricolori e abbraccio coi vicepremier Tajani e Salvini

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2023 Bandiere Tricolore hanno accolto l'arrivo di Giorgia Meloni sul palco per il suo intervento di chiusura di Atreju. Subito dopo la premier e leader di Fratelli d' ...