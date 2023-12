Atreju | Tajani | ' Meloni condanna severa passato | Pd tace e diserta palco'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Chiedono a tutti di battersi il petto per il, gli errori sono stati fatti, mi pare che Giorgia abbia sempre espresso parole disevere, io vorrei che le stesse parole le dicessero i rappresentanti del Pd quando si parla del comunismo, di quello che ha fatto Palmiro Togliatti, degli orrori dell'Europa dell'Est. Perché se non si vuole venire a parlare su undove ci sta qualche neofascista, o presunto tale, allora bisogna avere anche il coraggio di denunciare quello che ha fatto e continua a fare il comunismo nel mondo”. Così il vicepremier e leader di FI, Antonio, intervenendo alla kermesse di FdI,, in corso a Roma.