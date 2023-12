Atreju | Salvini Se alternativa è Schlein condannati a governare per 20 anni

(Di domenica 17 dicembre 2023) "Abbiamo l'intenzione dia lungo, insieme, questo paese. E se l'è lasiamoper 20. Dio quindi ce la conservi in salute alla guida del Pd". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo, intervenendo ad, la kermesse di Fdi in corso a Roma.

giornata conclusiva , oggi, domenica 17 dicembre, per Atreju , la festa di Fratelli d’Italia . Atteso il leader di Vox, Santiago Abascal, poi i ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Mi spiace che Elly Schlein non ci sia, perché gli Assenti hanno sempre torto, poi le faccio i migliori auguri". Così il ... (liberoquotidiano)

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Ho letto su qualche giornale che oggi sarei venuto ad Atreju da secondo. Be', da secondo si sta benissimo , soprattutto ... (liberoquotidiano)

Atreju, Abascal (Vox) loda Meloni: "Orgoglio italiano, l'Europa ne aveva bisogno"

... le parole in italiano del leader di Vox per aprire il suo intervento sul palco di. Questo ...non ne vuole proprio sapere del Mes - GUARDA

Atreju si conclude, Meloni attacca Schlein e ricorda Berlusconi

Meloni: «Centrodestra unito da 30 anni, Schlein non insulti i nostri ospiti»

