Atreju | polemiche per Abascal Vox ospite dell’ultima giornata di festa

(Di domenica 17 dicembre 2023) Oggi quarta e ultimadi, la manizione di Fratelli d’Italia che raccoglie e ospita gli esponenti dei partiti di destra italiani e non solo. Il successo Giorgia Meloni ieri durante il vertice con Sunak e Rama, sembrerebbe aver avviato i presupposti per una conclusione più che degna. Quattro giorni di incontri, dibattiti e L'articolo proviene da Il Difforme.

Chi sono i ministri alla corte di Elon Musk

...ai selfie con il ceo di Tesla e SpaceX Senza dubbio la guest star dell'edizione 2023 diè ... gestazione per altri (o utero in affitto), che ha sollevato tante. E' stato intervistato da ...

Atreju, chiusura con Abascal e Meloni. Il leader di Vox: "Roma, speranza di cambiamento in Europa"

Giornata di chiusura dell'evento di FdI a Castel Sant'Angelo. Ospite d'eccezione, l'esponente spagnolo, alleato in Europa della premier, che precisa: "Non auguro a nessuno di essere appeso per i piedi ...

Atreju: Salvini,'Gpa Con Musk parlato di infrastrutture e Ia, non di figli degli altri'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Con Elon Musk, incontrato ieri al Mit, "ho parlato di infrastrutture, di Ponte, di nucleare, di intelligenza artificiale, di sicurezza su strade, autostrade e ferrovie, non ...