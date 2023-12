Atreju | pesante attacco della Meloni a Ferragni | “Finta beneficenza”

Leggi su notizie

(Di domenica 17 dicembre 2023) Direttamente dal palco diè intervenuta la presidente del Consiglio, Giorgia: non si è fatto attendere ilnei confronti di ChiaraIl suo nome non lo ha mai fatto, ma è fin troppo chiaro che il riferimento non poteva che essere nei confronti di Chiara. In questi ultimi giorni l’imprenditrice digitale è balzata agli onoricronaca per essere stata multata dall’Antitrust. Questi ultimi l’hanno condannata per pratica commerciale scorretta dopo la pubblicità all’industria dolciariaBalocco. In particolar modo sui pandori dell’azienda, ad edizione limitata, griffati proprio dalla moglie di Fedez. Ilda partepremier Giorgia ...