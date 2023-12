Atreju | Donzelli | ' Schlein l' ha presa male | sembra rosichi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Mi dispiace che Ellyabbia preso cosìil confronto, non andato bene a quanto pare, della sua contromanifestazione rispetto ad. Poteva prenderla anche con più stile, comunque vicinanza e solidarietà a Elly. A me non èto un patetico show di terz'ordine, non so com'è andata la festicciola con Prodi e Letta sicuramente sarà stata entusiasmante, molto più bella e affascinante, molto più frequentata di questa festa". Lo ha detto il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni, commentando con i giornalisti le critiche mosse dalla segretaria dem. "Se questo lo considera uno spettacolino di terz'ordine sicuramente - ha aggiunto - la festicciola che hanno fatto loro sarà andata molto meglio della nostra, siamo contenti ...