Atreju | Donzelli | ' 30mila presenze in 4 giorni'

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Trentamilanei quattrodi manifestazione, 44 confronti con 244 personaggi nazionali ed internazionali ospitati nei 5 mila metri quadri di festa allestita fra aree dibattiti e stampa con oltre mille giornalisti accreditati, mostre e villaggio di Natale con 32 casette, 16 associazioni di volontariato e una pista di pattinaggio frequentata in questida 2 mila persone fra adulti e bambini. Il più grande ringraziamento va ai 500 volontari, per lo più militanti di Gioventù nazionale, che con il loro impagabile e incessante lavoro hanno consentito il successo di partecipazione alla manifestazione”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni

di Giovanni Donzelli . Ti scrivo per invitarti, domenica 26 novembre alle ore 10.30 al cinema teatro Aurora di Scandicci (FI), in... (freeskipper)

Ad Atreju c’è spazio anche per il divertimento. Parola di Daniela Santanché che sui social ha pubblicato un video per promuovere la pista di ... (ilfattoquotidiano)

Atreju: Donzelli, 'Schlein l'ha presa male, sembra rosichi'

... non andato bene a quanto pare, della sua contromanifestazione rispetto ad. Poteva prenderla ... Lo ha detto il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni, commentando con i giornalisti ...

Governo: Meloni, andrò avanti finché avrò consenso italiani, avversari non si liberanno di me

"Non saranno gli attacchi personali, i colpi bassi e la cattiveria di chi non accetta che non siamo meschini come loro a farmi mollare, ...

Migranti: Tajani, servono regole e garantire diritto a non lasciare il proprio Paese

Servono regole per l'immigrazione: il diritto a non emigrare è una delle scelte dell'alleanza di centrodestra. Lo ha detto il ...