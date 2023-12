Atletica | Eyob Faniel torna in gara e vince la mezza maratona di Cittadella

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023)ha vinto ladi, tagliando il traguardo con il tempo di 1h03:34. L’ex primatista italiano di, che nel 2021 salì sul terzo gradino del podio a New York, ha preso parte all’evento in provincia di Padova dopo aver rinunciato tre settimane fa al Carsolina Cross di Sgonico per uno stato influenzale. Il vicentino aveva corso un rilevante 2h07:53 a Osaka a inizio stagione, ma poi non aveva terminato laai Mondiali e a Berlino. L’azzurro, che aveva poi corso in 1h02:40 a Treviso un paio di mesi fa, si è lasciato alle spalle il burundese Jean Marie Niyomuzika (1h04:07) e il 23enne Riccardo Martellato (1h04:39). Tra le donne si è invece imposta la burundese Cavaline Nahimana (1h12:22) davanti a Evgeniia Taubert (1h16:27) e ad ...