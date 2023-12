Atalanta-Salernitana lunedì 18 dicembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’dopo avere perso in casa contro Inter e Napoli è riuscita a vincere una gara di alta classifica battendo 3-2 il Milan con il colpo di tacco di Muriel in una gara in cui i bergamaschi erano andati due volte in vantaggio e due volte ripresi dai rossoneri prima del colpo vincente dell’attaccante colombiano InfoBetting: Scommesse Sportive e

L’ Atalanta chiude imbattuta il girone di Europa League vincendo nettamente in Polonia . Non c’è stata assolutamente partita contro il Rakow, ... (bergamonews)

IL COMMENTO. Lunedì 18 dicembre a Bergamo (ore 20,45) la sfida in campionato con la Salernitana . Occorre rimanere concentrati per avere continuità. (ecodibergamo)

Ecco le condizioni attuali del difensore dell’ Atalanta Kolasinac . La situazione in termini di infortuni con la Salernitana dietro l’angolo Novità ... (calcionews24)

Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l’Atalanta: “Giochiamo contro una ... (sportface)

In casa Atalanta è ancora emergenza difensiva: in attesa del mercato di gennaio, che servirà alla società per acquistare... (calciomercato)

A pari punti con i giallorossi a quota 25 punti non c'è il Napoli e neppure l'ma la ... andando a vincere in casa dellaultima in classifica (1 - 2), raccogliendo il primo successo ...

Atalanta-Salernitana, tanti gli ex di turno domani al Gewiss

Trasferta impegnativa per la Salernitana, che sarà impegnata nel monday night al Gewiss Stadium contro l'Atalanta in una gara tra due alleate di mercato, che in questi due anni hanno spesso fatto ...