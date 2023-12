Ascolti TV | Sabato 16 dicembre 2023 Ballando vince sfiorando il 25% 3 | 2 mln GF 17 8%

(Di domenica 17 dicembre 2023) Milly Carlucci -con le StelleNella serata di ieri,16, su Rai1 la semifinaleCon Le Stelle, dalle 21:29 all’1:40, ha conquistato 3.189.000 spettatori pari al 24.9% (Tutti in Pista a 3.819.000 e il 20.9%). Su Canale5 Grande Fratello, dalle 21:39 all’1:30, ha raccolto davanti al video 2.290.000 spettatori con uno share del 17.8% (Night: 936.000 – 18.2%, Live: 535.000 – 13.5%). Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 869.000 spettatori con il 4.8% mentre F.B.I. International raggiunge 754.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile ha radunato 1.163.000 spettatori (7%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta coinvolge 627.000 spettatori e il 4.1% (presentazione a 525.000 e il 2.9%). Su Rete4 Johnny Stecchino totalizza un a.m. ...

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera sabato 16 dicembre 2023 . Ascolti tv, chi ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv sabato 16 dicembre 2023 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. A una settimana dal Natale, fervono gli ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv sabato 16 dicembre 2023: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, ... (tpi)

Auditel, gli ascolti tv di: Verissimo e Telethon - Sabato 16 dicembre 2023

Come sono andati glitv di ieri,pomeriggio 9 dicembre 2023 Ecco di seguito i dati Auditel e l'analisi deglitv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il ...

Ascolti tv e dati Auditel 16 dicembre: Ballando con le Stelle vince ancora la sfida col Grande Fratello

I dati Auditel sugli ascolti tv della serata di sabato 16 dicembre: chi ha vinto la sfida tra Ballando con le Stelle e il Grande Fratello ...

Ascolti sabato 16 dicembre, GF contro Ballando: i dati auditel della serata

Grande Fratello contro la semifinale di Ballando con le stelle: chi ha avuto la meglio secondo i dati Auditel Nella serata di sabato 16 dicembre 2023 il ...