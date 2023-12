Ascolti tv ieri | Ballando nuovo record | GF battuto Lorena Bianchetti 1%

(Di domenica 17 dicembre 2023) Glitv disabato 16 dicembre 2023 hanno fatto registrare per la semifinale dicon le Stelle su Rai1 (QUI tutti i finalisti) 3.189.000 spettatori con il 24.9% di share. Milly Carlucci ha fattoin termini di spettatori superando i 3.188.000 registrati l'11 novembre scorso. Su Canale 5 Grande Fratello (QUI tutto quello che è successo) ha conquistato 2.290.000 spettatori, 17.8% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 FBI 869.000, 4.7% e 754.000, 4.5% Rai3 Sapiens Un Solo Pianeta 627.000, 4% Rete 4 il film Johnny Stecchino 814.000, 5.1% Italia 1 Il GGG - Il Grande Gigante Gentile 1.163.000, 7% La7 In Altre Parole 891.000, 5.1% Tv8 Bruno BarbQuattro Hotel 355.000, 2 NOVE Freddie Mercury - L'Uomo ...

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera giovedì 14 dicembre 2023 . Ascolti tv, ... (ilcorrieredellacitta)

Gli Ascolti tv di ieri giovedì 14 dicembre 2023 hanno registrato per la quinta puntata di Un Professore 2 su Rai1 .000 spettatori, share del %. Su ... (tvpertutti)

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , giovedì 14 dicembre 2023 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei ... (ascoltitv)

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera venerdì 15 dicembre 2023 . Ascolti tv, ... (ilcorrieredellacitta)

Gli Ascolti tv di ieri venerdì 15 dicembre 2023 hanno registrato per la semifinale di The Voice Kids 2 su Rai1 3.571.000 spettatori, share del ... (tvpertutti)

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera sabato 16 dicembre 2023 . Ascolti tv, chi ... (ilcorrieredellacitta)

Assessore Floris, 'nun ce fa ride !' La ciclabile fattela a casa tua, no in Città.

non avevamo a portata una macchina fotografica, per cui una ripresa con il telefonino era ... Stefano Floris,un consiglio franco e da amico. Lei in virtà degli insegnamenti ricevuti dal ...

Ascolti tv sabato 16 dicembre: chi ha vinto tra Ballando Con Le Stelle e Grande Fratello

Gli ascolti tv di sabato 16 dicembre 2023. Chi ha vinto la sfida tra la Semifinale di Ballando con le stelle su Rai1 e un nuova puntata del Grande ...

Ascolti tv sabato 16 dicembre: Ballando con le stelle, Grande Fratello, Sapiens

Ascolti tv 16 dicembre 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...