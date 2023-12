Ascolti tv del 16 dicembre | Grande Fratello sfida ancora Ballando con le stelle

Leggi su dilei

(Di domenica 17 dicembre 2023) Sabato 16laè ardua. A fronteggiarsi direttamente i programmi di punta delle due reti principali di Rai e Mediaset: Rai 1 e Canale 5. Sul primo va in ondacon le, giunto ormai alle battute finali, mentre sul secondo, nel vivo delle difficoltà prenatalizie. Su Rai 2 va in onda FBI, mentre Su Rai 3 l’informativo Sapiens. Rete 4 punta tutto su Johnny Stecchino, con l’inimitabile Roberto Benigni. Italia 1 punta a grandi e piccini con il film Il Ggg – Ilgigante gentile.tv: in aggiornamento dalle 10:00 di domenica 17