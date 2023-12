Ascolti di AEW Collision “Winter Is Coming” del 16 dicembre

(Di domenica 17 dicembre 2023) Sono stati resi pubblici i dati di AEW, episodio specialeIs, che ha totalizzato una viewership di 440.000 spettatori, con 184.000 nella fascia più importante, quella 18-49. Il dato scende del 3% rispetto settimana scorsa. Lo show ha visto il ritorno di Thunder Rosa e la Continental Classic col match tra Bryan Danielson e Brody King che ha chiuso la puntata. Per la prossima settimana è stato già annunciato il ritorno sul ring di Thunder Rosa, e l’ultima giornata del Continental Classic. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

