Arriva il grande concorso di Natale Esselunga | in palio 10mila iPhone15

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ilè all’orizzonte edmette in, oltre a 60mila buoni spesa da 50 euro ebeaty box. Neanche quest’anno la catena di supermercati ha fatto mancare ai suoi clienti l’estrazione dei premi di fine 2023: unmeno ricco rispetto al 2022, quando i partecipanti hanno vinto iPad, Macbook e televisori da 55 pollici per un montepremi totale che aveva raggiunto i 28 milioni di euro, ma che dà la possibilità di portarsi a casa l’ultimo modello dello smartphone Apple. IlIl valore del montepremi di quest’anno è di 15.299.920 euro e anche la durata del(18 giorni) è più corta rispetto ai 27 giorni del 2022. Dal 7 al 24 dicembre i clientipotranno ...

Grande Fratello , la teoria di Perla sul messaggio aereo e la reazione di Ciro. Nelle ultime ore c’è stata una Grande sorpresa per Perla Vatiero. ... (caffeinamagazine)

Grande Fratello 2023, il duro attacco a Massimiliano Varrese continua la sua corsa. Il gieffino non sta di certo vivendo un momento roseo alla luce ... (caffeinamagazine)

Enrico Brignano a Roma con Madiamoci del tu!

Roma, 17 dic. Dopo ilsuccesso di un tour che ha girato tutta Italia totalizzando ben 29 sold out per 42 mila biglietti venduti in totale,a Roma Madiamoci del tu!, lo spettacolo di Enrico Brignano scritto ...

Israele scopre il “più grande tunnel di Hamas” vicino al confine di Gaza - VIDEO

Si trova nei pressi del valico di Erez. Lungo oltre 4 km, profondo 50 m, il progetto fu guidato dal fratello di Sinwar. Insolitamente grande può essere attraversato da veicoli, ci sono voluti milioni ...

Bradley Cooper e Christian Bale, grandi novità sul progetto che riunirà le due star sul grande schermo

Sono arrivati importanti aggiornamenti sul nuovo film che vedrà protagonisti Bradley Cooper e Christian Bale dopo American Hustle ...