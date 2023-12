Arbitro Massa-Var | qualcosa non funziona!

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla delle ultime tre gare dirette dall’. Ecco cosa si legge in merito: Tra Lissone (sede centrale unica del VAR) e l’auricolare di Davidec’èche non funziona. Nelle ultime 2 settimane, in cui l’esperto direttore di gara ha arbitrato 3 partite, sono capitati sempre episodi (sicuramente almeno uno, ma probabilmente anche due in ogni partita) che sarebbero stati da esaminare all’On Field Review, ma la costante di Napoli-Inter, Parma-Palermo e Genoa-Juventus è sempre quella: l’internazionale in nessuna di queste circostanze è andato al monitor per correggersi. Le ipotesi del perchénon abbia fatto ricorso alla tecnologia restano allora tre. La prima è che anche i tre Var, proprio come, abbiano ...